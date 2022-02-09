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В Колорадо можно будет оплатить налоги в криптовалюте

В Колорадо можно будет оплатить налоги в криптовалюте

Губернатор штата Колорадо Джаред Полис в ходе конференция ETH Denver 2022 заявил, что штат начнет принимать налоговые платежи в криптовалютах к концу лета.

«Для удобства потребителей мы хотим принимать платежи как в самых разных криптовалютах, так и в кредитных картах» — сообщил губернатор.

Полис добавил, что сейчас штат ищет фирмы, готовые предоставить криптовалютные транзакционные услуги.

«Мы не хотим брать на себя спекулятивный риск владения криптовалютой, поэтому у нас будет транзакционный уровень» — заявил глава исполнительной власти штата.

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Решение о создании возможности уплаты налогов было впервые озвучено губернатором штата Колорадо в 2021 году. Еще в 2014 году Джаред Полис стал одним из первых конгрессменов США, который принял деньги на предвыборную компанию в биткоинах.

Возможность использования криптовалюты в качестве средства для уплаты налогов рассматривается как в других штатах США, так и смежных государствах, таких как Бразилия.

В округе Майами-Дейд во Флориде создана группа для изучения возможностей использования криптовалют для оплаты налогов. Для этого проведена встреча с представителями CryptoFed DAO из Вайоминга, имеющими значительный опыт в легализации криптовалют.

А на прошлой неделе мэр Рио-де-Жанейро сообщил, что введет 10% скидки на оплату налогов в биткоине в целях реализации масштабной программы по внедрению крипто-индустрии.

По материалам Incrypted
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