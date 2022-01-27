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В Morgan Stanley объяснили, почему не стоит бояться обвала Bitcoin на 50%

В Morgan Stanley объяснили, почему не стоит бояться обвала Bitcoin на 50%

Двукратное падение курса Bitcoin не должно удивлять участников криптовалютного рынка, поскольку в истории это уже случалось и прежде. А с момента своего появления в 2009 году первая криптовалюта пережила 15 «медвежьих» циклов.

Об этом, как сообщает CoinDesk, говорится в докладе главы отдела исследований криптовалюты банковского конгломерата Morgan Stanley Шины Шах. По ее словам, справедливую стоимость криптовалют оценить сложно из-за спекулятивного характера торговли.

Шах допускает дальнейшее ослабление рынка, если курс Bitcoin опустится ниже $ 28 тыс. — уровня минимумов в 2021 году. Но если монета поднимется выше $ 45 тыс., нисходящий тренд может измениться, поэтому аналитик рекомендует отслеживать именно этот уровень.

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В докладе Morgan Stanley упоминаются 15 «медвежьих» рынков, которые уже пережил Bitcoin. Поэтому коррекция, которая продолжается с ноября-2021, когда первая криптовалюта обновила свой исторический максимум — находится в пределах происходившего прежде.

Оценить Bitcoin со стороны фундаментальных показателей, а не в качестве спекулятивного актива, сложно, отмечает аналитик. Во всяком случае, пока эта криптовалюта не получит широкое применение для транзакций за товары и услуги.

По материалам Обозреватель
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