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Рада меняет порядок введения карантина в Украине

Рада меняет порядок введения карантина в Украине

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об урегулировании вопроса введения карантина.

Проект закона за основу поддержали 246 нардепов на заседании в четверг, 17 февраля.

Документ предлагает определить перечень ограничительных мер, которые могут быть временно применены на период установления карантина. Отдельно:

  • особые условия и режим передвижения населения, пассажирских перевозок, въезда и выезда с территории, на которой введен карантин, пересечение границы иностранцами и лицами без гражданства;
  • особые условия и режим хозяйственной деятельности, посещение учебных заведений и другие мероприятия, определенные законом;
  • основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывание лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали).

Также документ устанавливает, что карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев. Однако в случае неблагоприятной ​​эпидемической ситуации правительство может принять решение о его продлении.

Наконец, законопроект предлагает установить, что решения Кабмина Об установлении (продлении) карантина для предотвращения распространения COVID-19, принятые до вступления в силу этого закона, продолжают действовать до приведения их в соответствие с этим законом, но не более трех месяцев.

По материалам Корреспондент.net
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