Рада меняет порядок введения карантина в Украине

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об урегулировании вопроса введения карантина.
Проект закона за основу поддержали 246 нардепов на заседании в четверг, 17 февраля.
Документ предлагает определить перечень ограничительных мер, которые могут быть временно применены на период установления карантина. Отдельно:
Также документ устанавливает, что карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев. Однако в случае неблагоприятной эпидемической ситуации правительство может принять решение о его продлении.
Наконец, законопроект предлагает установить, что решения Кабмина Об установлении (продлении) карантина для предотвращения распространения COVID-19, принятые до вступления в силу этого закона, продолжают действовать до приведения их в соответствие с этим законом, но не более трех месяцев.
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