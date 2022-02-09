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Как «тысячей Зеленского» расплатиться за газ — инструкция

Как «тысячей Зеленского» расплатиться за газ — инструкция

Украинцы старше 60 лет получили возможность оплатить «тысячей Зеленского» коммунальные услуги, в том числе и платежки за газ. С 28 февраля такую возможность будут иметь и люди с 1 и 2 группами инвалидности.

В газоснабжающей компании «Нафтогаз» рассказали, как правильно сделать это онлайн и офлайн.

Как заплатить офлайн? Итак, офлайн заплатить с карты «єПідтримка» можно с помощью платежных терминалов самообслуживания. Алгоритм действий не отличается от обычной платы за коммуналку, нужно лишь указать реквизиты нужной карты.

Отдельно подтверждать свой возраст не нужно, система сама определит, исполнилось ли вам 60.

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Сначала найдите терминал самообслуживания и в меню среди услуг выберите «Коммунальные платежи», далее алгоритм действий такой:

  • выберите нужную услугу. В нашем случае — оплатить за газ;
  • выберите предприятие, на которое производится платеж;
  • заполните все реквизиты;
  • выберите способ оплаты, то есть карта;
  • введите сумму пополнения и подтвердите перевод.

Где можно оплатить счет за газ онлайн:

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чате GASUA у Viber и Telegram;
  • через сайты и мобильные приложения банков;
  • с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Сейчас карту «єПідтримка» можно получить в А-Банке, Альфа Банке, Банке «Восток», Idea Bank, izibank, monobank, Ощадбанке, ПриватБанке, Райффайзен Банке, Укргазбанке.

Справка Finance.ua:

Напомним, люди старше 60 лет и граждане с 1 и 2 группами инвалидности также могут купить на «ковидную» тысячу лекарственные средства.

Это можно сделать несколькими способами:

  • расплатиться в аптеке с помощью смартфона с NFC;
  • получить пластиковую карту «єПідтримка», которую начинают выдавать некоторые банки, например monobank;
  • расплатиться за выбранное лекарство на сайте аптеки, как за любой товар в интернете.

На выплату можно приобрести любые лекарства и медтовары.

По материалам Судебно-юридическая газета
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