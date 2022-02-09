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Google меняет правила приватности вслед за Apple. Это удар для Facebook

Google меняет правила приватности вслед за Apple. Это удар для Facebook

Компания Google анонсировала изменения в правилах конфиденциальности в своей операционной системе Android. Эксперты указывают, что это может стать катастрофой для Meta и всех ее проектов — Facebook и Instagram.

Идея изменений в том, что теперь система Android при первом запуске приложения будет спрашивать, готов ли пользователь делиться своими частными данными.

Цель Google — ограничить передачу информации сторонним компаниям, а также уменьшить утечку данных через рекламные платформы.

В компании, в свою очередь, обещают представить другие возможности, а также сильно заранее предупредили своих партнеров об изменениях: у них есть два года — именно столько времени Google будет поддерживать существующую систему.

Тем не менее, отказ Google от старой модели сотрудничества больно ударит по компаниям, чей бизнес построен на рекламе. В частности, речь о Meta, Twitter, Snap и других. После объявления новости стоимость их акций уже упала на несколько процентов.

На подобный шаг еще в 2021 году пошла Apple: после обновления до iOS 14,5 все приложения получали стандартное сообщение, разрешают ли пользователи сбор информации о себе. Как оказалось, только каждый четвертый разрешал продолжить сбор данных. Еще тогда платформы немало говорили о том, что изменение правил Apple больно ударит по их доходам. Первой официальные цифры назвала Meta Марка Цукерберга: компания недополучила $10 млрд выручки. Как следствие, акции Meta упали на четверть за день, компания потеряла $200 млрд капитализации.

По материалам ain.ua
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