Минцифры доработало получение сертификатов бустерной прививки

В Министерстве цифровой трансформации Украины закончили доработку услуги по получению сертификатов бустерной прививки.
Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщает в Телеграм.
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“Закончили технические и организационные доработки услуги по получению сертификатов бустерной прививки и о выздоровлении”, – говорится в сообщении.
Федоров советует в случае, если возникли проблемы с генерацией сертификата, сделать новый запрос на получение.
Напомним, 6 января Министерство здравоохранения разрешило бустерную дозу вакцины против COVID-19 лицам от 18 лет. Оптимальный срок для проведения бустерной вакцинации составляет от 6 до 9 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Люди с ослабленным иммунитетом, которым показана дополнительная доза COVID-вакцины, могут сделать бустерную прививку через три месяца после проведения дополнительной прививки.
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