НБУ зафиксировал умеренный отток вкладов населения из банков в начале 2022 года

В начале 2022 года военно-политическое напряжение вокруг Украины вызвало умеренный отток вкладов населения. Но банки почти не повышали ставки для борьбы за клиентов.
Об этом свидетельствует Обзор банковского сектора НБУ за февраль 2022 года.
“По состоянию на середину февраля понятно, что банки спокойно встретили оттоки, располагая значительным запасом ликвидности. Поскольку срочные средства были стабильными, финучреждения почти не повышали депозитные ставки, так не нуждались в дополнительной конкуренции за клиентов”, – говорится в обзоре.
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Как отметили в НБУ, дальнейшее ужесточение монетарной политики будет ожидаемо влиять на условия привлечения средств и удорожать фондирование. Поэтому процентный риск банков будет усиливаться.
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