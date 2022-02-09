0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

НБУ зафиксировал умеренный отток вкладов населения из банков в начале 2022 года

НБУ зафиксировал умеренный отток вкладов населения из банков в начале 2022 года

В начале 2022 года военно-политическое напряжение вокруг Украины вызвало умеренный отток вкладов населения. Но банки почти не повышали ставки для борьбы за клиентов.

Об этом свидетельствует Обзор банковского сектора НБУ за февраль 2022 года.

“По состоянию на середину февраля понятно, что банки спокойно встретили оттоки, располагая значительным запасом ликвидности. Поскольку срочные средства были стабильными, финучреждения почти не повышали депозитные ставки, так не нуждались в дополнительной конкуренции за клиентов”, – говорится в обзоре.

Читайте также: Украинцы хранят на депозитах в банках 675 млрд грн. Сколько из них в валюте

Как отметили в НБУ, дальнейшее ужесточение монетарной политики будет ожидаемо влиять на условия привлечения средств и удорожать фондирование. Поэтому процентный риск банков будет усиливаться.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.