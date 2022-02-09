В прошлом году мировые продажи электромобилей возросли на 109% – исследование

В 2021 году во всем мире было продано 6,5 млн электромобилей (EV), что на 109% больше, чем в 2020-м.
Об этом говорится в новом исследовании глобального рынка электромобилей от аналитической компании Canalys.
Отмечается, что продажи электромобилей составляли в прошлом году 9% от всех продаж легковых автомобилей. При этом, из-за влияния COVID-ограничений и дефицита микросхем общий мировой рынок автомобилей вырос в 2021 году всего на 4%.
“Спрос на электромобили оставался высоким в 2021 году, но было бы продано гораздо больше, если бы не хронический дефицит компонентов, который все еще влияет на каждого производителя автомобилей во всем мире”, – говорят аналитики.
Так, 85% электромобилей, проданных во всем мире, доставлялись клиентам в материковом Китае и Европе.
В 2021 году в Китае было продано 3,2 миллиона электромобилей, что составляет 15% от всех проданных новых автомобилей.
А в Европе было продано 2,3 миллиона электромобилей, что составляет 19% новых автомобилей.
“В 2021 году в материковом Китае было продано более 3,2 миллиона электромобилей – половина всех электромобилей, проданных во всем мире, и на 2 миллиона больше, чем было продано в стране в 2020 году”, – заявили в Canalys.
При этом, продажи электромобилей в США продолжают отставать от продаж в Китае и Европе. Только 4% новых автомобилей, проданных в США в 2021 году, были электромобилями.
Таблица: Canalys
Крупнейшие производители электромобилей в 2021 году
По данным аналитиков, Tesla лидирует на мировом рынке электромобилей с долей 14%.
VolkswagenGroup была в прошлом году второй с долей рынка 12%.
Китайская SAIC Motor Corporation идет третьей с долей, которая превышает 11%.
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