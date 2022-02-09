Эксперты KSE спрогнозировали сценарии развития украинской экономики и курс гривны

KSE Institute сформировал прогноз трех сценариев развития украинской экономики в течение 2022 года. При негативном экономическом сценарии цены на импортируемый газ останутся высокими, цены на экспорт упадут на 15−20%, а инфляция в Украине за год составит 11%.

Об этом сообщил руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Institute Игорь Дейсан во время макробрифинга «Три экономических сценария для Украины, инфляция и ВВП в 2022-м».

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В зависимости от стоимости природного газа и экспорта на протяжении 2022 года KSE Institute предусматривает три экономических сценария:

1. Относительно нормальный – цены на экспортную продукцию будут оставаться высокими, но цены на газ на мировых рынках опустятся на 40−50%. В таком случае:

цены на газ для населения в 2,5−3 раза будут ниже рыночных;

интерес нерезидентов к кредитованию правительства будет восстанавливаться;

сокращение международных резервов ожидается до 27 млрд долл.;

курс будет составлять 28,5 грн за доллар — будет на уровне, близком к заложенному в государственном бюджете;

инфляция будет замедляться и к концу года составит около 8%.

2. Умеренно негативный – цены на экспортную продукцию будут оставаться высокими, цены на газ снизятся всего на 5%. При таком сценарии:

цены на газ для населения в 4 раза будут ниже рыночных;

нерезиденты будут медленно возвращаться к кредитованию правительства;

произойдет сокращение выпуска крупных промышленных потребителей газа;

международные резервы по итогам года составят 23 млрд долл.;

курс достигнет около 30 грн за долл.;

инфляция будет оставаться на уровне около 10%.

3. Отрицательный – цены на экспорт снизятся на 15−20%, цены на газ снизятся на 5%. Тогда ситуация будет развиваться следующим образом:

цены на газ для населения в 4 раза будут ниже рыночных;

низкий интерес нерезидентов к кредитованию правительства;

произойдет сокращение выпуска крупных промышленных потребителей газа;

уменьшатся доходы экспортных отраслей;

сокращение международных резервов ожидается до 22 млрд долл.;

гривна может девальвировать максимум до 32 грн за долл.;

инфляция ускорится исключительно за счет фактора девальвации где-то на 1 п.п. и составит около 11% по итогу года.

«Мы предполагаем, что при любых сценариях правительство будет пытаться сдерживать инфляцию жилищно-коммунальных услуг, в частности, цены на природный газ, горячую воду и отопление. Если стоимость этих услуг будет расти, то умеренно. Государству придется предпринимать компенсаторные меры как для бизнеса, так и населения», — рассказал Игорь Дейсан.

Кроме того, по словам эксперта, в случае усиленного девальвационного или инфляционного давления НБУ, как прогнозируется, перейдет к жесткой процентной политике и интервенциям.

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