Двое студентов из Техаса стали миллионерами благодаря майнингу Bitcoin

23-летние выпускники колледжа основали компанию, которая майнит Bitcoin благодаря сжиганию ископаемого топлива.

Предприятие студентов – Giga Energy Solutions – сжигает природный газ для получения электроэнергии, которую используют майнинговые фермы.

Компания доставляет транспортные контейнеры с оборудованием для майнинга биткоина прямо к нефтяным скважинам. Там они используют избыточный природный газ, который часто сжигается попусту.

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И если глобально майнинг Bitcoin некоторые исследователи считают губительным для экологии, рациональное использование избыточного газа может помочь в борьбе с выбросами CO2.

Бизнес студентов развился так быстро, что сегодня у них есть сделки с 20 нефтегазовыми фирмами, четыре из которых торгуются на фондовой бирже.

Штат Giga Energy Solutions пока составляет 11 человек, но основатели компании уже успели стать миллионерами благодаря добыче криптовалюты.