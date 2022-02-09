0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

В Бельгии хотят разрешить работать 4 дня в неделю, но дольше

В Бельгии хотят разрешить работать 4 дня в неделю, но дольше

Правительство Бельгии достигло согласия по поводу масштабной трудовой реформы. Среди прочего, работникам хотят предоставить возможность выбирать 4-дневную рабочую неделю.

Об этом сообщает Le Soir.

Премьер-министр Александр де Кроо заявил, что реформа должна адаптировать законодательство к современным реалиям и последним изменениям, в том числе произошедшим в результате пандемии коронавируса.

Проект охватывает такие сферы как рабочий график, повышение квалификации, смена работы, а также вопросы цифровой экономики.

В частности, предполагается, что сотрудники могут брать 4-дневную рабочую неделю и работать больше часов, с тремя выходными днями. При этом, общее количество рабочих часов в неделю должно быть одинаковым как для 5-дневного, так и 4-дневного графика.

Также хотят законодательно закрепить возможность варьировать более долгую и более короткую рабочую неделю.

Сотрудники с «плавающим» графиком официально получат право знать свои смены как минимум на неделю вперед, кроме некоторых особых сфер.

Компании, у которых более 20 сотрудников, хотят обязать регулярно предлагать им возможность повышения квалификации.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.