В Чехии за 2 года на 35% увеличилось количество работающих там украинцев

Количество украинцев, работающих в Чехии, продолжает расти последние два года, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. Так, с декабря 2019 года до конца 2021-го оно выросло на 35%.
Об этом пишет Радио Прага.
Отмечается, что за это время было трудоустроено около 51 тысячи новых украинских сотрудников.
Всего в бюро по трудоустройству состояло на учете более 195 100 сотрудников из Украины в декабре и еще 3400 прибавилось в январе 2022 года.
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Украинцы составляют более четверти иностранной рабочей силы в Чехии. Об этом говорится в статистических данных о трудоустройстве иностранцев, которые публикует дирекция Бюро по трудоустройству. По имеющимся данным, примерно каждый 20-й работник в Чехии — из Украины.
По данным МВД страны, выходцы из Украины составляют 30% иностранцев, постоянно или временно проживающих в Чехии. В последние годы резко возросло количество украинцев с разрешением на долгосрочное пребывание в ЧР.
За последние два ковидных года в Чехию въехало более 50 500 граждан Украины с разрешением на временное пребывание. В конце 2017 года в стране временно проживало 34 тысячи граждан Украины, в 2019 году – 58,6 тысяч, а в конце января 2021 года – 106,1 тысяч.
Также постепенно увеличивается количество граждан Украины с разрешением на постоянное пребывание на территории Чехии. На конец 2021 года постоянный вид на жительство имели 90,8 тыс. иммигрантов из Украины. За последние два года их стало на 3800 больше.
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