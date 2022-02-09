0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

В Чехии за 2 года на 35% увеличилось количество работающих там украинцев

В Чехии за 2 года на 35% увеличилось количество работающих там украинцев

Количество украинцев, работающих в Чехии, продолжает расти последние два года, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. Так, с декабря 2019 года до конца 2021-го оно выросло на 35%.

Об этом пишет Радио Прага.

Отмечается, что за это время было трудоустроено около 51 тысячи новых украинских сотрудников.

Всего в бюро по трудоустройству состояло на учете более 195 100 сотрудников из Украины в декабре и еще 3400 прибавилось в январе 2022 года.

Читайте также: Работа в Чехии: список самых востребованных профессий для заробитчан

Украинцы составляют более четверти иностранной рабочей силы в Чехии. Об этом говорится в статистических данных о трудоустройстве иностранцев, которые публикует дирекция Бюро по трудоустройству. По имеющимся данным, примерно каждый 20-й работник в Чехии — из Украины.

По данным МВД страны, выходцы из Украины составляют 30% иностранцев, постоянно или временно проживающих в Чехии. В последние годы резко возросло количество украинцев с разрешением на долгосрочное пребывание в ЧР.

За последние два ковидных года в Чехию въехало более 50 500 граждан Украины с разрешением на временное пребывание. В конце 2017 года в стране временно проживало 34 тысячи граждан Украины, в 2019 году – 58,6 тысяч, а в конце января 2021 года – 106,1 тысяч.

Также постепенно увеличивается количество граждан Украины с разрешением на постоянное пребывание на территории Чехии. На конец 2021 года постоянный вид на жительство имели 90,8 тыс. иммигрантов из Украины. За последние два года их стало на 3800 больше.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.