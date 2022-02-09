Япония предложила предоставить Украине 100 млн долларов кредита

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров японский премьер предложил предоставить Украине 100 млн долларов в виде чрезвычайных кредитов.
Об этом сообщает The Japan Times.
Читайте также: За сутки партнеры приняли решение о помощи Украине почти на $2 миллиарда – МИД
Кисида выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник на фоне опасений по поводу возможного вторжения России в страну.
В ходе 30-минутных переговоров Кисида заявил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и просто не может принять какое-либо одностороннее изменение статус-кво.
Японский и украинский лидеры договорились неуклонно продолжать дипломатические усилия по деэскалации ситуации. Они также обсудили вопросы защиты японских граждан в Украине и возможные экономические санкции против России в случае вторжения.
По словам Кисиды, Зеленский дал подробные разъяснения о ситуации внутри Украины и о российских войсках.
«Мы будем реагировать соответствующим образом в сотрудничестве с партнерами по G7 и международным сообществом в зависимости от того, что произойдет. Наша основная позиция — сотрудничать с международным сообществом, не забывая при этом о наших национальных интересах», — заявил Кисида.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Есть здравый курс»: в ОП не советуют украинцам покупать валюту9 ч. назад - 2969 11
Рассылка, что банкоматы «ПриватБанка» не работают — фейк7 ч. назад - 1022 9
Как оплатить коммуналку через Приват24 за счет «єПідтримки»8 ч. назад - 1506 2
Где чаще всего продают автомобили со скрученным пробегомВчера, 20:32 - 1138 2
В Украине запустили новый электронный кабинет водителяВчера, 14:02 - 3078 2
«Есть здравый курс»: в ОП не советуют украинцам покупать валюту9 ч. назад - 2969 11
Это классический «черный лебедь»: НБУ о турбулентности на финансовом рынке Украины5 ч. назад - 1550
Как оплатить коммуналку через Приват24 за счет «єПідтримки»8 ч. назад - 1506 2
В Европе активно продают элитную недвижимость15 ч. назад - 1458
Платная дорога в Украине. Обязательно ли надо будет платить11 ч. назад - 1167 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 741
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3250 6
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1622
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3733
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1725 2