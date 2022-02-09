Капитализация рынка криптовалют вновь превысила $2 трлн

За последние сутки биткоин вырос на 4,6%, Ethereum — на 7,6% (согласно CoinGecko). На фоне оживления спроса инвесторов на «голубые фишки» и низколиквидные криптоактивы капитализация рынка превысила отметку в $2 трлн.
На момент написания новости (17:00) биткоин торгуется в районе $44 300, Ethereum — у отметки $3100. Ниже представлены топ-10 монет по рыночной капитализации:
Среди первой десятки наиболее существенный рост продемонстрировали Avalanche, Solana и Binance Coin — 12,4%, 10,1% и 8,2% соответственно.
Число Ethereum-адресов с балансом более 0,1 ETH достигло исторического максимума. Это может свидетельствовать о массовом принятии второй по капитализации криптовалюты, уверенности розничных инвесторов в ее перспективах и активном использовании актива в DeFi-приложениях.
Выросли в цене и токены новых DeFi-экосистем. Например, Moonbeam (GLMR) подорожал за последние сутки на 29,4%. В дополнение к общерыночному оживлению катализатором роста GLMR послужил анонс интеграции экосистемы с платформой Curve.
На момент написания совокупная капитализация рынка криптовалют составляет $2,07 трлн, что соответствует отметкам середины января и начала февраля.
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