Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три года

Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2022 года составил 62,3, что на 4,9 пунктов ниже показателя декабря. Падение индикатора вызвано снижением всех его составляющих.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.
В январе 2022 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 62,3, что на 4,9 п. ниже показателя декабря.
Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился и составляет 60,4, что на 4,9 п. ниже уровня этого показателя в декабре. Составляющие этого индекса изменились следующим образом:
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в январе составляет 63,5, что на 4,9 п. ниже уровня этого индекса в декабре. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 6,2 п. и составляет 139,6. Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1 п. и составляет 192,4. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 15,6 п. и составляет 161,8.
«В январе 2022 года значение индекса потребительских настроений одно из самых низких за последние 3 года на фоне обострения российского кризиса. Ухудшились все его основные составляющие, но больше всего — девальвационные ожидания,” — комментируют аналитики Info Sapiens.
Инфографика: Info Sapiens
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