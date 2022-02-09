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Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три года

Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три года

Индекс потребительских настроений в Украине в январе 2022 года составил 62,3, что на 4,9 пунктов ниже показателя декабря. Падение индикатора вызвано снижением всех его составляющих.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

В январе 2022 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 62,3, что на 4,9 п. ниже показателя декабря.

Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился и составляет 60,4, что на 4,9 п. ниже уровня этого показателя в декабре. Составляющие этого индекса изменились следующим образом:

  • индекс текущего личного материального положения (х1) составил 53,3, что на 4,2 п. ниже показателя декабря;
  • индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 5,6 п. и установился на отметке 67,5.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в январе составляет 63,5, что на 4,9 п. ниже уровня этого индекса в декабре. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 63,5, что на 5,3 п. ниже уровня этого показателя в декабре;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 6,3 п. и составляет 54,3 п.;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) уменьшился на 3 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 72,8.

В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 6,2 п. и составляет 139,6. Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1 п. и составляет 192,4. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 15,6 п. и составляет 161,8.

«В январе 2022 года значение индекса потребительских настроений одно из самых низких за последние 3 года на фоне обострения российского кризиса. Ухудшились все его основные составляющие, но больше всего — девальвационные ожидания,” — комментируют аналитики Info Sapiens.


Инфографика: Info Sapiens

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По материалам Finance.UA
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