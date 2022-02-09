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За сутки партнеры приняли решение о помощи Украине почти на $2 миллиарда – МИД

За сутки партнеры приняли решение о помощи Украине почти на $2 миллиарда – МИД

Буквально за последние сутки ряд партнеров приняли решение о выделении помощи для экономики Украине на почти 2 млрд долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

«Очень позитивным сигналом для экономической и финансовой устойчивости Украины является решение ряда партнеров о выделении дополнительной масштабной помощи для экономики Украины. Буквально за последние сутки приняты решения на почти 2 млрд долларов», – отметил он.

Поэтому министр отметил, что по итогам переговоров с Президентом Владимиром Зеленским канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник объявил о выделении 150 млн евро, 400 млн долларов решила предоставить Канада после переговоров премьер-министра Джастина Трюдо с Зеленским, а также Соединенные Штаты объявили о выделении макрофинансовой поддержки в размере 1 млрд долларов.

«Все это посылает верный сигнал инвесторам, рынкам и иностранным партнерам, что Украина экономически стабильная, можно продлевать контракты, продолжать инвестиции и работать дальше», – подчеркнул Кулеба.

Справка Finance.ua:

  • депутаты Европарламента одобрили решение Совета ЕС о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро;
  • государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине заем в размере до $1 млрд кредитных гарантий, чтобы помочь украинской экономике;
  • федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объявил о выплате вскоре 150 млн евро финансового кредита в рамках поддержки Украины.
По материалам Укринформ
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