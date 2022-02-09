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Продажи новых авто упали почти вдвое: в топ-20 моделей изменился лидер

Продажи новых авто упали почти вдвое: в топ-20 моделей изменился лидер

В январе 2022 года украинцы приобрели 5,3 тыс. новых авто после рекордных 11 тыс. в декабре прошлого года. Покупателям приходиться выбирать из имеющихся на складах моделей из-за проблем с поставками от производителей.

Об этом пишет Auto.ria.

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К тому же с первой двадцатки вылетел лидер Kia Sportage с показателем продаж на уровне 60 ед. В прошлом месяце рейтинг возглавил кроссовер Renault Duster. Также в первую тройку вошли Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4.

Двадцатка самых популярных новых авто января выглядит таким образом:

1. Renault Duster – 464 ед.
2. Toyota Land Cruiser Prado – 154 ед.
3. Toyota RAV4 – 151 ед.
4. Hyundai Tucson – 140 ед.
5. Nissan X-Trail – 126 ед.
6. Renault Koleos – 122 ед.
7. Skoda Kodiaq – 119 ед.
8. KIA Rio X – 109 ед.
9. Peugeot 301 – 107 ед.
10. Chery Tiggo 4 – 100 ед.
11. Chevrolet Cobalt – 95 ед.
12. Volkswagen Touareg – 92 ед.
13. Skoda Octavia – 90 ед.
14. Citroen C-Elysee – 86 ед.
15. Renault Logan – 84 ед.
16. Suzuki Vitara – 81 ед.
17. Peugeot 2008 – 75 ед.
18.Chery Tiggo 2 – 74 ед.
19. Chery Tiggo 2 Pro – 70 ед.
20. Volkswagen T-Roc и Toyota Camry – по 68 ед.

По материалам УБР
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