Продажи новых авто упали почти вдвое: в топ-20 моделей изменился лидер

В январе 2022 года украинцы приобрели 5,3 тыс. новых авто после рекордных 11 тыс. в декабре прошлого года. Покупателям приходиться выбирать из имеющихся на складах моделей из-за проблем с поставками от производителей.
Об этом пишет Auto.ria.
Читайте также: Откуда украинцы везут подержанные авто
К тому же с первой двадцатки вылетел лидер Kia Sportage с показателем продаж на уровне 60 ед. В прошлом месяце рейтинг возглавил кроссовер Renault Duster. Также в первую тройку вошли Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4.
Двадцатка самых популярных новых авто января выглядит таким образом:
1. Renault Duster – 464 ед.
2. Toyota Land Cruiser Prado – 154 ед.
3. Toyota RAV4 – 151 ед.
4. Hyundai Tucson – 140 ед.
5. Nissan X-Trail – 126 ед.
6. Renault Koleos – 122 ед.
7. Skoda Kodiaq – 119 ед.
8. KIA Rio X – 109 ед.
9. Peugeot 301 – 107 ед.
10. Chery Tiggo 4 – 100 ед.
11. Chevrolet Cobalt – 95 ед.
12. Volkswagen Touareg – 92 ед.
13. Skoda Octavia – 90 ед.
14. Citroen C-Elysee – 86 ед.
15. Renault Logan – 84 ед.
16. Suzuki Vitara – 81 ед.
17. Peugeot 2008 – 75 ед.
18.Chery Tiggo 2 – 74 ед.
19. Chery Tiggo 2 Pro – 70 ед.
20. Volkswagen T-Roc и Toyota Camry – по 68 ед.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Есть здравый курс»: в ОП не советуют украинцам покупать валюту9 ч. назад - 2991 11
Рассылка, что банкоматы «ПриватБанка» не работают — фейк7 ч. назад - 1028 9
Как оплатить коммуналку через Приват24 за счет «єПідтримки»8 ч. назад - 1525 2
Где чаще всего продают автомобили со скрученным пробегомВчера, 20:32 - 1152 2
В Украине запустили новый электронный кабинет водителяВчера, 14:02 - 3081 2
«Есть здравый курс»: в ОП не советуют украинцам покупать валюту9 ч. назад - 2991 11
Это классический «черный лебедь»: НБУ о турбулентности на финансовом рынке Украины5 ч. назад - 1567
Как оплатить коммуналку через Приват24 за счет «єПідтримки»8 ч. назад - 1525 2
В Европе активно продают элитную недвижимость15 ч. назад - 1462
lifecell запустил услугу «Второй номер», которая позволяет скрывать основной номер в интернете7 ч. назад - 1181
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 741
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3249 6
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1622
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3732
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1724 2