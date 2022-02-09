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Не учитывали показатели счетчиков: НКРЭКУ оштрафовала две газораспределительные компании

Не учитывали показатели счетчиков: НКРЭКУ оштрафовала две газораспределительные компании

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала две газораспределительные компании на общую сумму 255 тыс. грн из-за неучета показателей счетчиков потребителей.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 15 февраля.

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В частности, АО “Одессагаз” по результатам проверки регулятором жалоб потребителей получило штраф в размере 102 тыс. грн.

АО “Кременчуггаз” получил две штрафные санкции по результатам двух разных проверок: 51 тыс. грн и 102 тыс. грн.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые выездные проверки 29 компаний-операторов газораспределительных сетей (ГРС, так называемые обл- и горгазы). Решение о проведении проверок было принято на основании поступления в комиссию жалоб потребителей, в частности, на неучет показателей приборов учета газа.

В ноябре 2021 года НКРЭКУ решила провести внеплановые выездные проверки 26 компаний-операторов газораспределительных сетей по обращениям потребителей. Решение было обусловлено поступлением большого количества жалоб на неучет показаний приборов учета газа.

По материалам Укринформ
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