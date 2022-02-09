Могут ли оштрафовать водителя, если его нарушение ПДД попало в интернет

Водителей, которые нарушают правила дорожного движения и чьи нарушения попали в объектив камер прохожих или видеорегистраторов, полиция может привлечь к ответственности и выписать штраф.

Об этом «Суспільному» сообщил пресс-офицер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко.

По его словам, водителей, которых «поймали» на камеру и выложили видео в интернет, можно привлечь к ответственности. Например, в конце января правоохранители наложили штраф на водителя маршрутки, который нарушил правила, и это попало на видео.

«Так случилось, что несколько дней подряд граждане выкладывали видео с нарушением правил дорожного движения водителями именно маршрутных ТС. Один случай был — движение по встречной полосе, а затем с нарушениями ПДД этот автобус стал перестраиваться в свою полосу движения. На другом маршрутка вообще проехала на красный сигнал светофора», — отметил пресс-офицер.

По словам Виталия Копыстко, сотрудники полиции мониторят соцсети и телеграм-каналы, где люди выкладывают такие видео. Но вероятность того, что всех нарушителей оштрафуют, — мала. Лучше вызвать полицию.

«Самый простой способ — вызвать на место патруль, предоставить патрульному это видео или фото. То есть сообщить в полицию в любом случае нужно. Или приехать к нам в управление и обратиться с заявлением. Звонок на службу 102 и письменное заявление — это практически одно и то же», — говорит он.

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Фото и видео нарушений являются законными основаниями для привлечения к ответственности, говорит Копыстко.

При этом адвокаты говорят, что каждый водитель имеет право оспорить в суде такой штраф. Чтобы штраф отменили — следует доказать, что фото или видео не соответствуют действительности.

«Только суд, принимая во внимание данное доказательство, может ответить на вопрос о принадлежности и допустимости такого доказательства. Однако, если в сети интернет это видео общедоступно, то оно может стать доказательством в суде. Если речь идет о видео, которое было отправлено или получено определенным лицом — оно также может быть приобщено к материалам дела. Дело лишь в том, что также в судебном заседании суд принимает во внимание либо не принимает во внимание данный довод, если возникают вопросы у другой стороны — она может назначить судебную экспертизу на предмет реальности», — рассказала адвокат Ярослава Пидмогильная.

По словам Виталия Копыстко, чтобы привлечь водителя к ответственности, на видео или фото должно быть четко виден номерной знак.

«Потому что к производству есть определенные временные промежутки. Мы не можем привлечь человека за совершение административного правонарушения, которое случилось, к примеру, год назад. Есть два месяца на то, чтобы выявить это правонарушение и уже привлечь к ответственности», — подытожил представитель полиции.