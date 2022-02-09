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Россия выпала из топ-3 крупнейших импортеров украинских товаров

Россия выпала из топ-3 крупнейших импортеров украинских товаров

По итогам 2021 года экспорт украинских товаров в Россию вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,4 млрд.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Однако по объему закупленных товаров в Украине РФ опустилась с третьего места в 2020 году на пятое. В 2020 году объем экспорта украинских товаров в Россию составил $2,7 млрд.

В топ-3 экспортных партнеров Украины в 2021 году вошли:

  • Китай — $8 млрд (рост на 12%);
  • Польша — $5,2 млрд (рост 59%);
  • Турция — $4,1 млрд (рост 70%).

В целом за прошлый год Украина экспортировала товаров на $68 млрд — на 38% больше, чем в 2020 году. Общий объем импорта товаров в Украину в 2021 году составил $72,8 млрд — это на 34% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим импортером товаров в Украину стал Китай — $10,9 млрд (рост на 31,9%), на втором месте оказалась Германия — $6,2 млрд (рост на 17,7%), на третьем РФ — $6 млрд (рост на 33,9%).

По материалам НВ
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