Россия выпала из топ-3 крупнейших импортеров украинских товаров

По итогам 2021 года экспорт украинских товаров в Россию вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил $3,4 млрд.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
Однако по объему закупленных товаров в Украине РФ опустилась с третьего места в 2020 году на пятое. В 2020 году объем экспорта украинских товаров в Россию составил $2,7 млрд.
В топ-3 экспортных партнеров Украины в 2021 году вошли:
В целом за прошлый год Украина экспортировала товаров на $68 млрд — на 38% больше, чем в 2020 году. Общий объем импорта товаров в Украину в 2021 году составил $72,8 млрд — это на 34% больше, чем годом ранее.
Крупнейшим импортером товаров в Украину стал Китай — $10,9 млрд (рост на 31,9%), на втором месте оказалась Германия — $6,2 млрд (рост на 17,7%), на третьем РФ — $6 млрд (рост на 33,9%).
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