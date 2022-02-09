Европарламент одобрил €1,2 макрофинанса Украине

Депутаты Европарламента одобрили решение Совета Е С о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

О соответствующих результатах голосования во вторник, 15 февраля, сообщили на сессии законодательного органа в Страсбурге.

Читайте также: США выделят Украине до миллиарда долларов кредитных гарантий

«Союз предоставит макрофинансовую помощь в размере не более 1,2 млрд евро, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ в Украине», — говорится в документе, принятом депутатами.

Отмечается, что «эта помощь будет предоставлена в виде займов» и «послужит покрытию платежного баланса Украины, как отмечается в программе Международного валютного фонда».

После утверждения соответствующего решения ЕП деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 млн евро в течение 12 месяцев.