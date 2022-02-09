Германия предоставляет €150 миллионов кредита в рамках поддержки Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объявил о скорой выплате 150 млн евро финансового кредита в рамках поддержки Украины.

Об этом он заявил во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

«Я могу вас заверить в том, что мы будем продолжать поддержку, поэтому я рад, что могу сегодня объявить о скорой выплате 150 млн евро с текущего несвязанного финансового кредита и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит, и это, кстати, кроме поддержки Украины со стороны ЕС», – сказал он.

Шольц добавил, что Германия стоит бок о бок с Украиной и поддерживает ее на европейском пути, отметив, что ФРГ сделала украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния.

Справка Finance.ua:

Швеция в рамках новой стратегии сотрудничества с Украиной будет выделять в течение семи лет 22 миллиона евро ежегодно;