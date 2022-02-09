0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Германия предоставляет €150 миллионов кредита в рамках поддержки Украины

Германия предоставляет €150 миллионов кредита в рамках поддержки Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объявил о скорой выплате 150 млн евро финансового кредита в рамках поддержки Украины.

Об этом он заявил во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

«Я могу вас заверить в том, что мы будем продолжать поддержку, поэтому я рад, что могу сегодня объявить о скорой выплате 150 млн евро с текущего несвязанного финансового кредита и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит, и это, кстати, кроме поддержки Украины со стороны ЕС», – сказал он.

Шольц добавил, что Германия стоит бок о бок с Украиной и поддерживает ее на европейском пути, отметив, что ФРГ сделала украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния.

Справка Finance.ua:

  • Швеция в рамках новой стратегии сотрудничества с Украиной будет выделять в течение семи лет 22 миллиона евро ежегодно;
  • Британия работает над пакетом экономической помощи для Украины
По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.