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Где чаще всего продают автомобили со скрученным пробегом

Где чаще всего продают автомобили со скрученным пробегом

Платформа проверки истории автомобиля carVertical выяснила, как отличается уровень мошенничества с пробегом в разных странах. Компания провела исследование, основанное на почти 900 тысяч проверок истории автомобилей с 2021 года.

Что показало исследование? По данным аналитиков, наиболее распространено скручивание одометра – в Латвии. В более чем 24 % автомобилей, проверенных на carVertical в этой стране, были изменены показания одометра. Эта цифра говорит о том, что каждый четвертый покупатель подержанных автомобилей в Латвии получает автомобиль, претерпевший вмешательство мошенниками.

Второе место по количеству мошенничеств с пробегом занимает Румыния. Каждый пятый подержанный автомобиль, или почти 20% автомобилей, проверенных экспертами в Румынии, имели проблемы с пробегом.

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В других странах Балтии дела не лучше: Эстония расположилась на третьей строчке рейтинга стран с наибольшей долей подержанных автомобилей со скрученным одометром, а Литва, соответственно, на четвертой. Украина также входит в страны с самым высоким процентом транспортных средств с мошенничеством с одометрами.

С другой стороны, ситуация в некоторых странах Центральной и Южной Европы выглядит намного лучше, но даже на более стабильных рынках по-прежнему много автомобилей со “скрученными” километрами. Каждый десятый подержанный автомобиль, проверенный исследователями в Чехии, Словакии, Словении, Хорватии и Сербии, подвергся мошенническим модификациям с пробегом. При этом доля зарегистрированных автомобилей в Польше и Венгрии достигла 12% и 14% соответственно.

Почему это проблема? Как отмечается в исследовании, “скручивание” пробега автомобилей в Европе ежегодно стоит миллиарды евро. Покупая дешево, люди думают, что делают выгодную покупку, но на самом деле если у автомобиля сомнительная история, они могут в конце концов потратить на ремонт гораздо больше.

«Основными источниками автомобилей для восточноевропейских рынков являются Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Италия. Трансграничные сделки с автомобилями являются рискованными, потому что именно здесь часто подделываются показания пробега. Скручивание одометров в автомобилях – это так называемое невидимое преступление. Согласно некоторым исследованиям, только в Европе оно наносит экономический ущерб в размере более 9 миллиардов евро в год», – объясняют аналитики.

Проблема в том, что власти не могут эффективно отслеживать преступников, которые скручивают одометры. Кроме того, существует также вопрос об отсутствии четкого наказания за это мошенничество. Хотя некоторые западноевропейские страны известны тем, что «одометровым» мошенникам налагают крупные штрафы или даже заключают в тюрьму, но обычно не хватает ресурсов для решения таких проблем на нестабильных рынках, где автостоянки в среднем старше.

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По материалам Finance.UA
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