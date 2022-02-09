Низкая температура горячей воды в квартире: что делать и куда обращаться жителям столицы

У киевлян, пользующихся услугами централизованного снабжения горячей водой, могут возникнуть проблемы с низкой температурой воды.

Ответственные органы. За снабжение горячей водой в дома киевлян отвечает КП “Киевтеплоэнерго”. Если в квартире низкая температура горячей воды, и при этом на сайте и доске объявлений нет сообщения о плановых работах от “Киевтеплоэнерго”, то не исключено, что работы проводятся внутри дома.

Поэтому в первую очередь нужно обращаться к балансодержателю (руководителю вашего ЖЭКа, главе ОСМД и т.п.).

Как доказать, что вода действительно не горячая? Если вы получили официальный ответ от вашего балансодержателя о надлежащем техническом состоянии внутридомовых сетей, вы можете обратиться онлайн в ЦКС для написания заявления в КП “Киевтеплоэнерго”, приобщив копию ответа от балансодержателя.

Следует провести замер температуры воды именно в том месяце, за который потребитель желает произвести перерасчет. В случае неприбытия представителя исполнителя в установленный договором срок для проведения проверки количественных и/или качественных показателей или необоснованного отказа от подписания акта-претензии такой акт считается действительным, если его подписали не менее двух потребителей.

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В акте-претензии обязательно должна быть указана температура и месяц, в котором производился замер. В случае наличия квартирного счетчика горячего водоснабжения – потребитель должен обязательно передать показания счетчика горячего водоснабжения за месяц, в котором произошел замер температуры.

Куда обращаться, если пропала вода? “Киевводоканал” всегда заранее предупреждает о плановых и аварийных работах сразу после их начала через сайт, Facebook и объявления на домах. Можно проверить онлайн, есть ли ваш адрес в списке временных отключений холодного водоснабжения или плановых отключениях.

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Если у вас нет воды без предупреждений, то не исключено, что работы производятся внутри дома, непосредственно на вашем стояке рабочими управляющей компании или ОСМД.

В таком случае киевлянам советуют придерживаться нескольких рекомендаций:

попытайтесь слить воду в течение 5-10 минут;