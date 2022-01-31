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Как после покупки квартиры переписать коммунальные платежки на себя: инструкция для киевлян

Как после покупки квартиры переписать коммунальные платежки на себя: инструкция для киевлян

После смены владельца лицевого счета нужно актуализировать информацию для дальнейшего получения коммунальных услуг в Киеве.

Для этого можно обратиться онлайн в Центр коммунального сервиса через мессенджер в Facebook или Skype. Затем жителям столицы необходимо предоставить фотокопии всех необходимых документов. Непосредственно заключить и подписать договор, предъявив оригиналы документов, можно в одном из 10 сервисных центров по предварительной записи: https://cks.com.ua/equery или (044) 247-40-40.

Какие документы нужны? Для смены владельца нужно добавить копии документов или фото (если обращение в режиме онлайн):

  • паспорта или документа, его заменяющего (все заполненные страницы) или ID-карты;
  • карточки (справки) физического лица – налогоплательщика о присвоении идентификационного номера ИНН (не добавляется владельцами ID-карт);
  • выписки из Единого государственного демографического реестра (не предоставляется владельцами паспортов-книжек);
  • выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности, действительное на дату подачи заявления;
  • документа, подтверждающего право собственности или пользования жильем (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т.п.);
  • технический паспорт на квартиру.

Дополнительно:

  • при наличии счетчиков воды – паспорта на счетчики или свидетельства о поверке, акты опломбирования счетчиков;
  • при наличии счетчика ТЭ – акт технической возможности на установку узла распределительного учета тепловой энергии, паспорт или свидетельство о поверке;
  • акт ввода в эксплуатацию счетчика ТЭ;
  • проектно-техническая документация на индивидуальное отопление (если оно есть);
  • акт контрольного снятия показаний счетчиков (если есть последний по дате) или фото счетчиков с показаниями на текущую дату.

Какие могут быть сложности при процедуре? В случае общей собственности на квартиру киевлянам нужно дать письменные согласия всех совладельцев жилья и копии паспортов, а также идентификационных кодов всех совладельцев.

В случае заключения договора доверенным лицом следует предъявить доверенность, паспорт и карту налогоплательщика доверенного лица.

Если есть необходимость разделения лицевого счета, следует оформить письменное согласие с расчетом площади мест общего пользования и долгов (в случае их наличия) на каждого заявителя.

По материалам Build Portal
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