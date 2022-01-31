Как после покупки квартиры переписать коммунальные платежки на себя: инструкция для киевлян

После смены владельца лицевого счета нужно актуализировать информацию для дальнейшего получения коммунальных услуг в Киеве.
Для этого можно обратиться онлайн в Центр коммунального сервиса через мессенджер в Facebook или Skype. Затем жителям столицы необходимо предоставить фотокопии всех необходимых документов. Непосредственно заключить и подписать договор, предъявив оригиналы документов, можно в одном из 10 сервисных центров по предварительной записи: https://cks.com.ua/equery или (044) 247-40-40.
Какие документы нужны? Для смены владельца нужно добавить копии документов или фото (если обращение в режиме онлайн):
Дополнительно:
Какие могут быть сложности при процедуре? В случае общей собственности на квартиру киевлянам нужно дать письменные согласия всех совладельцев жилья и копии паспортов, а также идентификационных кодов всех совладельцев.
В случае заключения договора доверенным лицом следует предъявить доверенность, паспорт и карту налогоплательщика доверенного лица.
Если есть необходимость разделения лицевого счета, следует оформить письменное согласие с расчетом площади мест общего пользования и долгов (в случае их наличия) на каждого заявителя.
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