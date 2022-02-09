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В Европе активно продают элитную недвижимость

В Европе активно продают элитную недвижимость

Низкие ставки по банковским депозитам и пандемия коронавируса внесли свои коррективы в европейский рынок недвижимости.

Информагентство dpa сообщает об удвоении продаж роскошных вилл стоимостью более 2 млн евро.

Многие состоятельные европейцы теряют интерес к инвестициям, которые не всегда приносят большую прибыль.

Чтобы побаловать себя и заодно укрыться от коронавируса в красивом доме на свежем воздухе, свои свободные средства они вкладывают в резиденции и охотно поселяются в них сами.

Эксперты по недвижимости из крупных немецких брокерских компаний рассказывают о значительном росте спроса на дорогие особняки премиум-класса.

Баварские Альпы настолько привлекательны, что там уже не из чего выбирать. Все резиденции заняты владельцами.

Но самый большой интерес толстосумов сосредоточен на европейском побережье Средиземного моря. В Италию, Грецию, Испанию, Францию устремились богачи из региона DACH (Германия, Австрия, Швейцария). Есть покупатели из Франции и Великобритании, но их гораздо меньше.

На Майорке, по подсчетам брокеров, больше всего немцев (66%), а вот британцев всего 9%.

По материалам Finance.UA
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