В Европе активно продают элитную недвижимость

Низкие ставки по банковским депозитам и пандемия коронавируса внесли свои коррективы в европейский рынок недвижимости.
Информагентство dpa сообщает об удвоении продаж роскошных вилл стоимостью более 2 млн евро.
Многие состоятельные европейцы теряют интерес к инвестициям, которые не всегда приносят большую прибыль.
Чтобы побаловать себя и заодно укрыться от коронавируса в красивом доме на свежем воздухе, свои свободные средства они вкладывают в резиденции и охотно поселяются в них сами.
Эксперты по недвижимости из крупных немецких брокерских компаний рассказывают о значительном росте спроса на дорогие особняки премиум-класса.
Баварские Альпы настолько привлекательны, что там уже не из чего выбирать. Все резиденции заняты владельцами.
Но самый большой интерес толстосумов сосредоточен на европейском побережье Средиземного моря. В Италию, Грецию, Испанию, Францию устремились богачи из региона DACH (Германия, Австрия, Швейцария). Есть покупатели из Франции и Великобритании, но их гораздо меньше.
На Майорке, по подсчетам брокеров, больше всего немцев (66%), а вот британцев всего 9%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
SkyUp прекращает продажу билетов на три дня — лизингодатели требуют вернуть самолеты в ЕС (UPD)Вчера, 09:50 - 2033 16
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменитсяВчера, 10:05 - 4168 15
Нафтогаз уже закупает валюту для импорта газаВчера, 10:13 - 1602 14
Кабмин предложил сделать в Украине самые высокие налоги на добычу газа в ЕвропеВчера, 17:30 - 672 8
Как будет работать программа "еСмартфон": ответы на самые важные вопросыВчера, 11:01 - 1459 7
В Украине в апреле автоматически пересчитают часть пенсий: деньги дадут «задним числом»Вчера, 09:00 - 6265
Украинцам с мая начнут приходить новые платежки: что изменитсяВчера, 10:05 - 4168 15
«МАУ» массово выводит за границу самолеты – что происходитВчера, 16:30 - 2401 2
В Украине запустили новый электронный кабинет водителяВчера, 14:02 - 2401 2
Одесские таможенники создали преступную схему импорта американских автоВчера, 12:43 - 2367
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 664
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3093 5
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1577
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3615
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1683 2