Швеция ежегодно будет давать Украине €22 миллиона для поддержки реформ

Швеция в рамках новой стратегии сотрудничества с Украиной будет выделять в течение семи лет 22 миллиона евро ежегодно.
Об этом сказала министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции Матильда Ернкранс.
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«Мы будем оказывать нашу поддержку как в рамках программы сотрудничества, так и в рамках гуманитарной поддержки. Правительством Швеции недавно было принято решение о новой стратегии сотрудничества между Швецией и Украиной, которое рассчитано на 7 лет, и был увеличен объем сотрудничества. Каждый год Украина будет получать около 22 млн евро в рамках сотрудничества ради реформ», — сказала она.
Министр отметила, что эта помощь будет способствовать развитию устойчивой экономики Украины и устойчивого общества.
Швеция сотрудничает с Украиной со времен независимости и общий объем финансирования составил 400 миллиардов евро и планируется дальнейшее расширение помощи, сказала Ернкранс.
«Недавно Швеция принимала участие в запуске новой инициативы, а именно фонда „Партнерство за сильную Украину“, в котором еще четыре страны принимают участие. Вклад Швеции составляет 5 млн евро, которые рассчитаны на три года», — сказала она.
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