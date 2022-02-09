«Тысяча за вакцинацию»: сколько подростков уже воспользовались программой и на что потратили

Почти 40 тысяч вакцинированных против COVID-19 подростков воспользовались программой «єПідтримка».
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Так, с 7 февраля в банках, работающих по программе «єПідтримка», открыли более 39 тысяч счетов лица в возрасте от 14 до 17 лет.
«Таким образом, программой воспользовались почти 64% детей, получивших полный курс вакцинации против коронавирусной болезни» — добавили в Минздраве.
На 1,2 млн грн купили школьных принадлежностей и канцелярских изделий, на почти 400 тысяч — товаров спортивного назначения.
Еще 153 тыс. грн потратили на услуги в сфере образования.
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