«Тысяча за вакцинацию»: сколько подростков уже воспользовались программой и на что потратили

Почти 40 тысяч вакцинированных против COVID-19 подростков воспользовались программой «єПідтримка».

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, с 7 февраля в банках, работающих по программе «єПідтримка», открыли более 39 тысяч счетов лица в возрасте от 14 до 17 лет.

«Таким образом, программой воспользовались почти 64% детей, получивших полный курс вакцинации против коронавирусной болезни» — добавили в Минздраве.

На 1,2 млн грн купили школьных принадлежностей и канцелярских изделий, на почти 400 тысяч — товаров спортивного назначения.

Еще 153 тыс. грн потратили на услуги в сфере образования.

Справка Finance.ua:

правительство расширило действие программы «єПідтримка» на подростков в возрасте 14−18 лет;

украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса, получат через портал «Дія» еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка»;