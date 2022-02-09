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«Тысяча за вакцинацию»: сколько подростков уже воспользовались программой и на что потратили

«Тысяча за вакцинацию»: сколько подростков уже воспользовались программой и на что потратили

Почти 40 тысяч вакцинированных против COVID-19 подростков воспользовались программой «єПідтримка».

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, с 7 февраля в банках, работающих по программе «єПідтримка», открыли более 39 тысяч счетов лица в возрасте от 14 до 17 лет.

«Таким образом, программой воспользовались почти 64% детей, получивших полный курс вакцинации против коронавирусной болезни» — добавили в Минздраве.

На 1,2 млн грн купили школьных принадлежностей и канцелярских изделий, на почти 400 тысяч — товаров спортивного назначения.

Еще 153 тыс. грн потратили на услуги в сфере образования.

Справка Finance.ua:

  • правительство расширило действие программы «єПідтримка» на подростков в возрасте 14−18 лет;
  • украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса, получат через портал «Дія» еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка»;
  • с 24 января вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн.
По материалам Економічна Правда
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