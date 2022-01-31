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В Goldman Sachs прогнозируют семь повышений ставки ФРС до конца года

В Goldman Sachs прогнозируют семь повышений ставки ФРС до конца года

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что ФРС США повысит ставку 7 раз в течение этого года.

Об этом пишет Bloomberg.

Аналитики считают, что регулятор будет увеличивать ставку на 0,25% на каждом заседании, чтобы сдержать рост цен.

Ранее в Goldman Sachs прогнозировали 5 повышений в этом году.

«Повысить ставку ФРС вынуждают высокая инфляция и краткосрочные инфляционные ожидания, а также быстрый рост зарплат. Однако большинство представителей ФРС, которые говорили о ставке, выступили против ее резкого повышения на заседании в марте», говорится в аналитической записке.

В то же время базовый сценарий экономистов Deutsche Bank предусматривает повышение ставки в марте на 50 б.п. Они считают, что ФРС будет продолжать агрессивные меры.

Они ожидают, что после повышения ставки на 50 б.п. регулятор будет повышать ставку на 25 б.п. на каждом заседании в этом году, кроме ноябрьского, в результате чего общее повышение ставки составит 175 б.п.

В конце января ФРС заявила, что повысит ставку при росте цен значительно выше 2% и сильном рынке труда. Последний раз американский регулятор повышал ставку в 2018 году.

По материалам Економічна Правда
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