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Байден запустил проект на $5 млрд по расширению сети зарядных станций для электромобилей

Байден запустил проект на $5 млрд по расширению сети зарядных станций для электромобилей

Администрация президента США Джо Байдена объявила о запуске пятилетнего проекта стоимостью $5 млрд, направленного на развитие сети зарядных станций для электромобилей в стране. Эти усилия – часть более широкой инициативы по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и борьбе с антропогенным изменением климата.

Несмотря на рост продаж электромобилей в последние годы, не менее 25% всех вредных выбросов в атмосферу приходятся на транспортный сектор. При этом большая их часть – это выхлопные газы.

Конгресс США утвердил бюджет в размере $7,5 млрд на инфраструктуру зарядки электромобилей, $5 млрд из которых будут доступны штатам для создания сети зарядных станций вдоль примерно 267 000 км дорог общего пользования в 49 штатах и округе Колумбия.

Согласно плану под названием “Формула национальной инфраструктуры электромобилей”, Штаты должны подать свои запросы в объединенное управление энергетики и транспорта до 1 августа. Федеральное управление автодорог утвердит соответствующие заявки до 30 сентября. При этом $615 млн будут доступны уже в 2022 финансовом году.

Администрация Байдена заявила, что вторая конкурсная программа грантов, предназначенная для дальнейшего расширения сети зарядных станций, будет объявлена позднее в этом году. Президент США считает, что эти усилия помогут Америке стать лидером в электромобильной отрасли. На данный момент в США насчитывается около 41 000 зарядных станций, которые способны одновременно заряжать более 100 000 электромобилей.

Эксперты заявляют, что деньги, выделенные на расширение сети зарядных станций, помогут ощутимо повысить продажи электромобилей в США в течение следующего десятилетия.

Однако есть и трудности. Во-первых, на строительство необходимого количества станций понадобится некоторое время. А во-вторых, большинство зарядных станций, которые будут построены, скорее всего будут соответствовать стандарту Level 2. Это означает, что они смогут обеспечить запас хода всего 40 км за час зарядки.

Байден также недавно подписал указ о замене правительственных авто на электромобили американского производства.

По материалам Mind
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