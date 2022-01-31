Как получить деньги по е-больничному: инструкция

В Украине с 2021 года действует электронный больничный. Фонд социального страхования обнародовал пошаговую инструкцию, как получить деньги. Finance.ua рассказывает о ключевых моментах финансирования е-больничного.
Финансирование пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании заявления-расчета, которое работодатель подает в Фонд соцстраха. Поэтому именно дата получения Фондом заявления от работодателя, а не дата создания е-больничного в первую очередь влияет на время получения пособия.
Процедура финансирования. Работодатель будет видеть е-больничный в своем кабинете страхователей со дня его открытия, но начнет назначение пособия только после завершения определенного в нем периода нетрудоспособности и истечения срока, в который врачи могут внести изменения.
Когда е-больничный изменит свой статус на “готово к оплате”, работодатель начнет процедуру назначения помощи – сначала электронный документ передадут на рассмотрение комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию предприятия для принятия решения о предоставлении материального обеспечения. Срок рассмотрения документов и принятия решения – 10 календарных дней с даты выдачи е-больничного (датой выдачи считается восьмой день после даты закрытия е-больничного, а для больничных по беременности и родам – восьмой день с даты открытия).
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Далее бухгалтерия рассчитает сумму материального обеспечения, сформирует по е-больничному заявление-расчет и передаст ее в Фонд соцстраха на оплату. На этот этап отведено не более 5 рабочих дней.
Именно дата получения Фондом заявления-расчета повлияет на время финансирования помощи. Поэтому работникам стоит не терять связь со своим работодателем и интересоваться состоянием подачи заявления.
После того как заявление подано, следить за оплатой больничных можно онлайн в телеграмм-канале ФССУ..
Чтобы ориентироваться в ежедневной отчетности Фонда, нужно знать точную дату, когда заявление-расчет по больничному было принято на финансирование. Ее можно уточнить непосредственно у работодателя, или в отделении Фонда, где он зарегистрирован. Контакты в разрезе регионов (необходимо назвать свой идентификационный код).
После осуществления финансирования понадобится несколько банковских дней, пока деньги поступят на счет работодателя – эта информация отображается в телеграм-канале по тегу #фінансування_страхувальників в разрезе регионов.
Выплата по больничному. Работодатель выплатит пособие застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, или сразу после поступления средств от Фонда.
Напомним, электронный больничный начал действовать в Украине с 1 октября 2021 года. Он значительно снижает нагрузку на врачей, помогает быстрее оформить выплаты пациентам.
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