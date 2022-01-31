МАУ убрала из самых дешевых билетов в США возможность перевозки багажа

Авиакомпания МАУ исключила перевозку багажа по самому дешевому тарифу Lite на рейсах из Киева в Нью-Йорк и Торонто.

Об этом сообщает avianews.

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Как известно, рейс планируется запустить в июне. К настоящему моменту изменение уже внесено в систему бронирования авиаперевозчика.

Уточняется, что ранее самые дешевые билеты эконом-класса на рейсах в Америку включали ручную кладь и одно место багажа 23 кг.

Тем не менее, теперь пассажиры с билетами по тарифу Lite при полете в Нью-Йорк и Торонто смогут взять с собой бесплатно два места ручной клади с весом до 7 кг и 5 кг соответственно.

Тариф Lite на дальних рейсах из Киева в Дели по-прежнему пока включает одно место багажа до 23 кг.