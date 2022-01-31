0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 294 0

В США два лоукостера объединяются в одну авиакомпанию

В США два лоукостера объединяются в одну авиакомпанию

Две бюджетные авиакомпании в США Frontier Airlines и Spirit Airlines договорились о слиянии, в результате чего будет создан пятый по величине авиаперевозчик в стране.

Как сообщает CNN, советы директоров обеих авиакомпаний одобрили сделку. По данным издания, стоимость сделки составляет 6,6 млрд долларов.

Таким образом, Frontier Airlines будет контролировать 51,5% объединенной авиакомпании, а Spirit Airlines будет владеть оставшимися 48,5%.

Стороны пока не определились с названием новой компании. Кроме этого, им нужно назначить генерального директора и выбрать местонахождение штаб-квартиры авиакомпании.

По словам председателя Frontier и управляющего партнера ее материнской компании Indigo Partners Билла Франке, объединенный перевозчик «создаст самую конкурентоспособную авиакомпанию Америки со сверхнизкими тарифами».

С 2006 по 2013 год Indigo Partners владела долей в Spirit, а Франке был председателем правления авиакомпании, прежде чем он ушел в отставку, когда Indigo продала свою позицию в авиаперевозчике. Вскоре после этого Indigo купила Frontier Airlines у Republic Airways за 145 млн долларов.

После этого приобретения компания Frontier из Денвера неуклонно расширяла свою маршрутную сеть, добавляя новые направления и дополнительные рейсы, часто ориентируясь на города, где широко представлены более крупные авиакомпании, такие как Southwest Airlines.

Компания Spirit, базирующаяся в Мирамаре в штате Флорида, также активно расширялась в последнее десятилетие и планирует продолжить эту стратегию после объединения с Frontier.

«Эта сделка сосредоточена на создании агрессивного конкурента со сверхнизкими тарифами», — сказал генеральный директор Spirit Тед Кристи в заявлении о соглашении.

По данным Министерства транспорта США, в 2013 году на Spirit and Frontier приходилось 2,8% выручки от пассажиро-миль, перевезенных авиакомпаниями США.

К 2019 году их совокупная доля рынка почти удвоилась до 5,4%, в то время как четыре крупнейшие авиакомпании США, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines, контролировали 73,9% выручки от пассажиро-миль.

Так как оба перевозчика летают только на самолетах Airbus и не доминируют ни на одном конкретном рынке, слияние Spirit и Frontier не должно вызвать серьезных вопросов у регуляторов.

Авиакомпании ожидают, что сделка будет закрыта во второй половине года.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.