В США два лоукостера объединяются в одну авиакомпанию

Две бюджетные авиакомпании в США Frontier Airlines и Spirit Airlines договорились о слиянии, в результате чего будет создан пятый по величине авиаперевозчик в стране.

Как сообщает CNN, советы директоров обеих авиакомпаний одобрили сделку. По данным издания, стоимость сделки составляет 6,6 млрд долларов.

Таким образом, Frontier Airlines будет контролировать 51,5% объединенной авиакомпании, а Spirit Airlines будет владеть оставшимися 48,5%.

Стороны пока не определились с названием новой компании. Кроме этого, им нужно назначить генерального директора и выбрать местонахождение штаб-квартиры авиакомпании.

По словам председателя Frontier и управляющего партнера ее материнской компании Indigo Partners Билла Франке, объединенный перевозчик «создаст самую конкурентоспособную авиакомпанию Америки со сверхнизкими тарифами».

С 2006 по 2013 год Indigo Partners владела долей в Spirit, а Франке был председателем правления авиакомпании, прежде чем он ушел в отставку, когда Indigo продала свою позицию в авиаперевозчике. Вскоре после этого Indigo купила Frontier Airlines у Republic Airways за 145 млн долларов.

После этого приобретения компания Frontier из Денвера неуклонно расширяла свою маршрутную сеть, добавляя новые направления и дополнительные рейсы, часто ориентируясь на города, где широко представлены более крупные авиакомпании, такие как Southwest Airlines.

Компания Spirit, базирующаяся в Мирамаре в штате Флорида, также активно расширялась в последнее десятилетие и планирует продолжить эту стратегию после объединения с Frontier.

«Эта сделка сосредоточена на создании агрессивного конкурента со сверхнизкими тарифами», — сказал генеральный директор Spirit Тед Кристи в заявлении о соглашении.

По данным Министерства транспорта США, в 2013 году на Spirit and Frontier приходилось 2,8% выручки от пассажиро-миль, перевезенных авиакомпаниями США.

К 2019 году их совокупная доля рынка почти удвоилась до 5,4%, в то время как четыре крупнейшие авиакомпании США, American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines, контролировали 73,9% выручки от пассажиро-миль.

Так как оба перевозчика летают только на самолетах Airbus и не доминируют ни на одном конкретном рынке, слияние Spirit и Frontier не должно вызвать серьезных вопросов у регуляторов.

Авиакомпании ожидают, что сделка будет закрыта во второй половине года.