Капитализация Meta снизилась до 600 миллиардов долларов

Рыночная капитализация компании Meta (ранее — Facebook) упала ниже 600 млрд долларов на закрытии торгов впервые с мая 2020 года.

Об этом сообщает CNBC.

Акции компании упали на 2,1% – рыночная капитализация достигла 599,32 млрд долларов.

Впоследствии акции выросли на 2%, а капитализация составляет 611 млрд долл.

Как поясняет издание, капитализация в 600 млрд долларов — минимальный порог в антимонопольном законопроекте, который разрабатывается в США.

Документ предусматривает запрет техногигантам отдавать предпочтение своим собственным сервисам и дискриминировать другие компании на своих платформах.

«Если Meta останется ниже этого порога, она сможет избежать ограничений, тогда как другие гиганты, как Amazon, Alphabet, Apple и Microsoft, подпадают под действие правил. Однако может потребоваться достаточно много времени, чтобы любой из законопроектов стал законом, если это вообще произойдет. Один из законопроектов фактически использует более низкий порог рыночной капитализации — 550 миллиардов долларов», — пишет CNBC.

Напомним, материнская компания Facebook Meta потеряла более 237 млрд долларов — это самое большое однодневное падение стоимости в истории фондового рынка США.

Акции Meta в четверг обвалились более чем на 25% на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза по доходам.

Основатель и CEO Facebook Марк Цукерберг потерял 29 млрд долларов в четверг на фоне рекордного однодневного падения акций материнской компании Meta Platforms Inc.

Такие результаты обусловлены, в частности, потерей младшей части аудитории соцсетями Meta. Компания прогнозирует получить в первом квартале меньшие прибыли, чем ожидают инвесторы, вследствие конкуренции с другими платформами.

Meta заявила, что ожидает доход в первом квартале 2022 года в диапазоне от 27 до 29 миллиардов долларов, что эквивалентно росту от 3% до 11% г/г.

Прежде всего речь идет о конкуренции с TikTok — соцсетью с короткими видео, которая по количеству посещений в прошлом году обогнала поисковик Google. В Meta ранее отмечали, что работают над своими соцсетями, чтобы могли конкурировать с TikTok за младшую аудиторию.