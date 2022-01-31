Капитализация Meta снизилась до 600 миллиардов долларов

Рыночная капитализация компании Meta (ранее — Facebook) упала ниже 600 млрд долларов на закрытии торгов впервые с мая 2020 года.
Об этом сообщает CNBC.
Акции компании упали на 2,1% – рыночная капитализация достигла 599,32 млрд долларов.
Впоследствии акции выросли на 2%, а капитализация составляет 611 млрд долл.
Как поясняет издание, капитализация в 600 млрд долларов — минимальный порог в антимонопольном законопроекте, который разрабатывается в США.
Документ предусматривает запрет техногигантам отдавать предпочтение своим собственным сервисам и дискриминировать другие компании на своих платформах.
«Если Meta останется ниже этого порога, она сможет избежать ограничений, тогда как другие гиганты, как Amazon, Alphabet, Apple и Microsoft, подпадают под действие правил. Однако может потребоваться достаточно много времени, чтобы любой из законопроектов стал законом, если это вообще произойдет. Один из законопроектов фактически использует более низкий порог рыночной капитализации — 550 миллиардов долларов», — пишет CNBC.
Напомним, материнская компания Facebook Meta потеряла более 237 млрд долларов — это самое большое однодневное падение стоимости в истории фондового рынка США.
Акции Meta в четверг обвалились более чем на 25% на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза по доходам.
Основатель и CEO Facebook Марк Цукерберг потерял 29 млрд долларов в четверг на фоне рекордного однодневного падения акций материнской компании Meta Platforms Inc.
Такие результаты обусловлены, в частности, потерей младшей части аудитории соцсетями Meta. Компания прогнозирует получить в первом квартале меньшие прибыли, чем ожидают инвесторы, вследствие конкуренции с другими платформами.
Meta заявила, что ожидает доход в первом квартале 2022 года в диапазоне от 27 до 29 миллиардов долларов, что эквивалентно росту от 3% до 11% г/г.
Прежде всего речь идет о конкуренции с TikTok — соцсетью с короткими видео, которая по количеству посещений в прошлом году обогнала поисковик Google. В Meta ранее отмечали, что работают над своими соцсетями, чтобы могли конкурировать с TikTok за младшую аудиторию.
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