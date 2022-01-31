0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Южная Австралия получила 100% электроэнергии от ветра и солнца

Южная Австралия получила 100% электроэнергии от ветра и солнца

В последнюю неделю декабря Южная Австралия получила 100% электроэнергии от ветра и солнца.

Ветряные турбины Южной Австралии обеспечили 64,4% электроэнергии, фотоэлектрические панели на крышах домов – 29,5%, а солнечная энергия в масштабах штата составила в среднем 6,2%.

Штат фактически выработал бы более 100% электроэнергии от своего спроса, если бы не кратковременное сокращение плановой генерации, которое снизило общие показатели на 8,2%.

Читайте также: Австралия впервые за два года пандемии COVID-19 откроет границы для иностранцев

Южная Австралия – это штат, на территории которого проживает около 1,7 млн человек. Штат расположен в Южном полушарии, где самые жаркие, сухие и ветреные месяцы приходятся на то время, которое жители Северного полушария называют “зима”. Солнечная энергия, получаемая при температуре 43°C, щедрая, как и энергия ветра, скорость которого составляет в среднем 16 км в час.

По материалам Судебно-юридическая газета
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.