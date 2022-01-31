Украина резко увеличила импорт бензина

В январе 2022 года импорт бензина из Беларуси в Украину вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.

В целом импорт вырос на 28% – до 116,3 тысячи тонн, из которых 102 тысячи тонн – из Беларуси.

Поставки увеличили практически все импортеры: ОККО, WOG, UPG, AMIC и другие. Самый высокий результат прироста показала ОККО – ее белорусский импорт вырос на 46% до 38,5 тыс. тонн. На 47% нарастил поставки белорусского бензина крупнейший импортер – бренд WOG.