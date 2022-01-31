Шмыгаль: за два года экономия от онлайн-услуг составляет 14,7 миллиарда

С 2020 по 2022 годы экономия от онлайн-услуг составила 14,7 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время Diia Summit.

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«Результаты опросов дают нам возможность говорить о значительном экономическом эффекте от внедрения электронных услуг. За два года экономический эффект потенциально составляет 42 млрд грн. Только экономия в абсолютном времени почти 60 тысяч человеко-лет. То есть один человек 60 тысяч лет должен был бы предоставлять те услуги, которые украинцы через Дію получили мгновенно и без затрат времени. Реальная экономия от самих онлайн-услуг составила 14,7 млрд грн за 2020−2022 годы», — сказал Шмыгаль.

Напомним, на Diia Summit команда Минцифры презентует более 10 новых цифровых услуг. Среди них — изменение места регистрации на всю страну, услуги для пенсионеров и водителей, новые оповещения в Дії, обновленное Дія.Підпис. Также будет презентован специальный налоговый режим для IT-индустрии Дія.Підпис и другие цифровые проекты и инициативы.