Евросоюз намерен покончить с дефицитом микрочипов

Доля европейских полупроводников на мировом рынке к 2030 году возрастет до 20%. Такой амбициозный план обнародовала сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе представления Закона о чипах.

В Европе наблюдается острый кризис полупроводников. Автопроизводителям приходится время от времени сокращать производство, а покупателям – подолгу ждать новые автомобили, игровые консоли типа Playstation 5 и другую электронику.

Чтобы изменить ситуацию, Еврокомиссия поставила перед собой цель: уменьшить зависимость от поставок микрочипов из Азии, обеспечить ими европейских производителей и поставлять их на мировой рынок.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил о необходимости выделить на эти цели свыше 40 млрд евро: 12 млрд евро – на исследования и разработки и 30 млрд евро – на строительство крупных производственных объектов.

В документе ЕК отмечается цель к 2030 году увеличить производство полупроводников в Европе в четыре раза и удвоить свою долю на мировом рынке.