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Лишняя трата времени: вакансии, на которые не стоит откликаться

Лишняя трата времени: вакансии, на которые не стоит откликаться

При поиске работы вы натыкаетесь на множество вакансий и зачастую не можете с первого взгляда понять, какие действительно достойны внимания.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал в rabota.ua, на какие вакансии не стоит откликаться.

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Нельзя идентифицировать компанию. Если компания скрыта в вакансии или указана очень обобщенно, например, «международная компания», «лидер на рынке» и прочее, это должно насторожить. Добросовестные компании, от маленьких до больших, не стесняются своего названия, о них часто можно найти информацию в сети и прочитать отзывы как о работодателе.

Описание вакансии не информативно. В объявлении о работе как будто есть вся нужная информация, но вместе с тем она не дает вам понимания о компании, обязанностях, специфике вакантной должности, бонусах и преимуществах. В похожих предложениях на нового сотрудника часто вешают то, о чем речь не шла ранее, злоупотребляют штрафами и в целом не рассказывают о системе начисления заработной платы. На такую вакансию вы уже потратили время, прочитав ее несколько раз, чтобы понять хотя бы что-то.

Слишком горячая вакансия. Вполне нормально, когда работодатель ищет кандидата как можно быстрее и вакансия имеет отметку «горячая». Однако когда в описании говорится, что предложение действует только неделю или есть слова, привычные для маркетинговых технологий, как «спешите откликнуться», «последний шанс» и т.д., то это должно насторожить. Такие предложения появляются регулярно, они почти всегда в топе выдачи и скорее всего за ними скрываются мошенники.

Испытательный срок не оплачивается. Если в вакансии указано, что вам придется стажироваться или работать первый месяц-два бесплатно, то это прямой признак недобросовестного работодателя. В такой компании могут практиковать закрытие вакантной должности такой бесплатной рабочей силой. Поэтому если не хотите работать бесплатно несколько месяцев – не тратьте время и не отправляйте резюме на такое объявление о работе, даже если предложение кажется очень привлекательным.

Отсутствие требований. Если вам попалась вакансия, где почти или полностью отсутствуют требования к кандидатам, не думайте, что вам очень повезло. На самом деле это еще одна вакансия, которая только отнимет у вас время, а не даст нужного результата.

Поиск супергероя. Требований может быть слишком много или они сопровождаются голословными фразами: «Нам нужен супергерой, который увеличит продажи на 200%», «Мы в поисках перфекциониста, который думает только о работе» и т.д. За такими фразами, как правило, скрыты стремления работодателя найти универсального солдата, который будет работать 24/7 и получать за это мизерную заплату. К тому же сегодня прогрессивные компании беспокоятся о своих работниках, хотят, чтобы они умели совмещать работу и личную жизнь, а значит – не ищут суперменов.

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По материалам Finance.UA
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