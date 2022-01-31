Хищение природного газа из госхранилища на 250 млн грн: правоохранители сообщили о подозрении участникам схемы

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам схемы присвоения природного газа, который был зарезервирован для использования госучреждениями Министерства финансов.

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

СБУ отметила, что в феврале 2020 года сотрудники СБУ заблокировали попытку незаконного отбора из государственных хранилищ более 40 млн куб. метров природного газа. Благодаря оперативному реагированию удалось предотвратить бюджетные убытки на более чем 250 млн грн.

К противоправной деятельности причастны двое представителей коммерческой структуры, которые пытались присвоить промышленные объемы голубого топлива.

Для реализации аферы злоумышленники подделали документы якобы за подписью бывшего заместителя министра финансов Украины и передали их в АО «Укртрансгаз».

Через подделку организаторы схемы пытались получить право распоряжаться десятками млн кубометров природного газа из госхранилища.

Суд вскоре изберет подозреваемым меру пресечения.