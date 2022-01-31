ПАО “Днепровский металлургический комбинат” признан банкротом. Соответствующее решение в конце января принял Хозсуд Днепропетровской области, который прекратил процедуру санации и начал ликвидацию предприятия сроком в 12 месяцев.
Об этом сообщает Finbalance.
Согласно судебным материалам по делу №904/2104/19, остаток непогашенных требований кредиторов четвертой очереди составил 73 млрд грн, а шестой очереди – 3,45 млрд грн.
Летом 2021 года в рамках процедуры санации имущество меткомбината было продано на аукционе за 9,17 млрд грн при стартовой цене в 8,4 млрд грн. Покупателем стал Днепровский коксохимический завод, который входит в группу “Метинвест” Рината Ахметова и Вадима Новинского. В мае АМКУ одобрил эту покупку.
До этого комбинат входил в группу ИСД, связанную с российской госкорпорацией “Внешэкономбанк” (Вэб.РФ). В октябре 2020 года Хозсуд Днепропетровской области ввел процедуру санации предприятия.
Напомним, летом Енакиевский металлургический завод, также входящий в группу “Метинвест”, выиграл апелляционный суд по делу о бюджетном возмещении НДС на общую сумму 441,64 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работатьВчера, 14:01 - 5765 34
Авиалинии «Новой почты» получили первые самолеты: когда начнут полетыВчера, 12:45 - 2243 4
В больнице Черкасс разворовали 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19Вчера, 16:17 - 588 3
Назван размер январских зарплат генпрокурора и главы САПВчера, 19:32 - 729 2
Накопительная пенсия по наследству: стало известно, кому достанутся накопленные деньгиВчера, 13:02 - 1507 2
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работатьВчера, 14:01 - 5765 34
Авиалинии «Новой почты» получили первые самолеты: когда начнут полетыВчера, 12:45 - 2243 4
Накопительная пенсия по наследству: стало известно, кому достанутся накопленные деньгиВчера, 13:02 - 1507 2
В Украине могут сократить самоизоляцию в связи с COVID-19: Кузин назвал новые срокиВчера, 16:03 - 1016
Почему привитые бустерной дозой COVID-вакцины не могут получить сертификат — разъяснение МинздраваВчера, 16:33 - 971
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2135 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1281
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2937
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1427 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1192 1