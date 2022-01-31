ПАО “Днепровский металлургический комбинат” признан банкротом. Соответствующее решение в конце января принял Хозсуд Днепропетровской области, который прекратил процедуру санации и начал ликвидацию предприятия сроком в 12 месяцев.

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам по делу №904/2104/19, остаток непогашенных требований кредиторов четвертой очереди составил 73 млрд грн, а шестой очереди – 3,45 млрд грн.

Летом 2021 года в рамках процедуры санации имущество меткомбината было продано на аукционе за 9,17 млрд грн при стартовой цене в 8,4 млрд грн. Покупателем стал Днепровский коксохимический завод, который входит в группу “Метинвест” Рината Ахметова и Вадима Новинского. В мае АМКУ одобрил эту покупку.

До этого комбинат входил в группу ИСД, связанную с российской госкорпорацией “Внешэкономбанк” (Вэб.РФ). В октябре 2020 года Хозсуд Днепропетровской области ввел процедуру санации предприятия.

Напомним, летом Енакиевский металлургический завод, также входящий в группу “Метинвест”, выиграл апелляционный суд по делу о бюджетном возмещении НДС на общую сумму 441,64 млн грн.