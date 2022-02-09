4 млн украинцев работают нелегально: как борьба c зарплатными ФЛП повлияет на рынок труда

Введение запрета на работу физлиц-предпринимателей (ФЛП) третьей группы в качестве наемных сотрудников в юркомпаниях имеет смысл. Однако такие ограничения, которые ранее анонсировал глава налогового комитета Данил Гетманцев, должны вводиться параллельно с реформами налогообложения и регулирования труда.
Об этом сказано в сообщении Центра экономической стратегии.
Самостоятельная борьба с «зарплатными ФЛП» значительно не повлияет на детенизацию рынка труда в Украине.
«Сейчас 4 млн украинцев работают абсолютно нелегально, а соответственно не платят никакие налоги. И данная инициатива правительства никак не отразится на их детенизации», — говорится в сообщении.
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Более того, проверки Гоструда также не способны в короткие сроки вынудить работодателей перейти на «белую сторону».
В то же время инициатива запретить ФЛП 3-й группы работать с юрлицами в совокупности с налоговой реформой потенциально могут уменьшить количество работодателей, которые оформляют трудовые отношения как гражданско-правовые. Например, Гетманцев анонсировал снижение ставки налогов. В таком случае количество налогоплательщиков должно увеличиться.
Отметим, что сейчас ФЛП 3-й группы, уплачивая 5% от дохода, могут заниматься почти любой деятельностью и сотрудничать с любыми юрлицами (с годовым доходом до 7,58 млн грн). Около половины таких предпринимателей — это IТ, творческая и другая профессиональная деятельность.
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