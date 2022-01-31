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Оператор ГТСУ заявил о падении транзита на 57%

Оператор ГТСУ заявил о падении транзита на 57%

По итогам января транзит российского природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составил 1,664 млрд куб. м. Это на 57% ниже объема за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) в понедельник, 7 февраля.

В компании отметили, что в прошлом месяце возобновился транзит газа в балканском направлении, но существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.

Так, транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд куб. м, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом поставка в Словакию составляет 62,5% от общих объемов транзита.

На 1,3% увеличился транзит в Молдавию и составил 398 млн куб. м по сравнению с январем 2021 года. Также в 2022 году возобновился транзит в Румынию объемом 116 млн куб. м газа (-24,6% к январю-2021). Транзит в Польшу сократился и составил 110 млн куб. м (-66% к январю-2021).

«В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн ​​куб. м, по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному договору», — говорится в сообщении.

По материалам Корреспондент.net
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