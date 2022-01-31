Оператор ГТСУ заявил о падении транзита на 57%

По итогам января транзит российского природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составил 1,664 млрд куб. м. Это на 57% ниже объема за аналогичный период 2021 года.
Об этом сообщает Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) в понедельник, 7 февраля.
В компании отметили, что в прошлом месяце возобновился транзит газа в балканском направлении, но существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.
Так, транзитные объемы в Словакию составили 1,04 млрд куб. м, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом поставка в Словакию составляет 62,5% от общих объемов транзита.
На 1,3% увеличился транзит в Молдавию и составил 398 млн куб. м по сравнению с январем 2021 года. Также в 2022 году возобновился транзит в Румынию объемом 116 млн куб. м газа (-24,6% к январю-2021). Транзит в Польшу сократился и составил 110 млн куб. м (-66% к январю-2021).
«В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн куб. м, по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному договору», — говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работатьВчера, 14:01 - 5031 20
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет - прогнозПозавчера, 20:32 - 3177 4
В больнице Черкасс разворовали 12 млн гривен, выделенных на борьбу с COVID-19Вчера, 16:17 - 430 3
Авиалинии «Новой почты» получили первые самолеты: когда начнут полетыВчера, 12:45 - 1760 3
Назван размер январских зарплат генпрокурора и главы САПВчера, 19:32 - 375 2
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: как это будет работатьВчера, 14:01 - 5031 20
Авиалинии «Новой почты» получили первые самолеты: когда начнут полетыВчера, 12:45 - 1760 3
В НБУ описали ситуацию на валютном рынкеВчера, 11:00 - 1515
Накопительная пенсия по наследству: стало известно, кому достанутся накопленные деньгиВчера, 13:02 - 1325 2
В Украине могут сократить самоизоляцию в связи с COVID-19: Кузин назвал новые срокиВчера, 16:03 - 949
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2100 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1268
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2907
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1413 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1185 1