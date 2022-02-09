Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше всего

Объем поступлений наличности в кассы украинских банков за 2021 год вырос на 19,1% до 2521 млрд грн. Как узнал Finance.ua из данных НБУ, объем выдачи наличных денег из касс банков вырос на 15% до 2586 млрд грн.
Как за 2021 год оборот наличных в кассах банков увеличился по сравнению с 2020 годом:
В топ-4 кассовых операций по выдаче наличных попали выдачи (% от общего объема расходов):
Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
Инфографика: НБУ
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