Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше всего

Объем поступлений наличности в кассы украинских банков за 2021 год вырос на 19,1% до 2521 млрд грн. Как узнал Finance.ua из данных НБУ, объем выдачи наличных денег из касс банков вырос на 15% до 2586 млрд грн.

Как за 2021 год оборот наличных в кассах банков увеличился по сравнению с 2020 годом:

2521 млрд грн – объем поступлений наличности в кассы банков – это на 19,1% больше, чем в 2020 году;

2586 млрд грн – объем выдачи наличных из касс банков – это на 15% больше, чем в 2020 году.

В топ-4 кассовых операций по выдаче наличных попали выдачи (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт – 75%;

для приобретения иностранной валюты у клиентов – 7,7%;

для подкрепления операторов почтовой связи – 4,9%;

со счетов по вкладам физических лиц – 4,7%.

Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

операции клиентов с использованием платежных карт – 33,2%;

торговая выручка – 31,7%;

выручка от всех видов услуг – 12,4%.



Инфографика: НБУ