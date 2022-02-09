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Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше всего

Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше всего

Объем поступлений наличности в кассы украинских банков за 2021 год вырос на 19,1% до 2521 млрд грн. Как узнал Finance.ua из данных НБУ, объем выдачи наличных денег из касс банков вырос на 15% до 2586 млрд грн.

Как за 2021 год оборот наличных в кассах банков увеличился по сравнению с 2020 годом:

  • 2521 млрд грн – объем поступлений наличности в кассы банков – это на 19,1% больше, чем в 2020 году;
  • 2586 млрд грн – объем выдачи наличных из касс банков – это на 15% больше, чем в 2020 году.

В топ-4 кассовых операций по выдаче наличных попали выдачи (% от общего объема расходов):

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт – 75%;
  • для приобретения иностранной валюты у клиентов – 7,7%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи – 4,9%;
  • со счетов по вкладам физических лиц – 4,7%.

Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

  • операции клиентов с использованием платежных карт – 33,2%;
  • торговая выручка – 31,7%;
  • выручка от всех видов услуг – 12,4%.


Инфографика: НБУ

По материалам Finance.UA
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