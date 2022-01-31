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С 5 февраля покупатели недвижимости при регистрации прав будут проходить налоговую проверку

С 5 февраля покупатели недвижимости при регистрации прав будут проходить налоговую проверку

С 5 февраля вступает в силу совместный приказ Минюста и Минфина, согласно которому при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество Государственная налоговая служба будет проверять сведения о покупателе.

Об этом сообщает издание «Дебет-Кредит».

Запросы на поверку будут подавать нотариусы и государственные регистраторы на этапе принятия заявлений для проведения регистрационных действий.

Известно, что в ГНС для проверки будут предоставляться фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

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Какая именно информация будет проверяться налоговиками, известно немного.

Известно лишь, что будет проверяться соответствие данных физических лиц данным Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков. Также будет сверяться информация с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество.

Ответ на запрос будет содержать «результат обработки запроса».

Совместный приказ Минюста и Минфина от 31 января 2022 г. № 280/5/41 был официально опубликован 4 февраля в «Официальном вестнике» № 10. Документ вступит в силу с 5 февраля.

По материалам Зеркало Недели
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