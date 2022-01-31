РФ будет поставлять в Китай 10 миллиардов кубов газа в год

оссия по новому контракту с Китаем будет поставлять в КНР 10 млрд кубов газа в год с Дальнего Востока.
Об этом заявил
Впоследствии «Газпром» и «Роснефть» объявили о новых контрактах с китайским CNPC.
Согласно контракту, «Роснефть» поставит в Китай 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет.
В РФ добавили, что в Китай было поставлено 445 млн т нефти с 2005 года.
«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставке углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год», — заявил Путин.
Предполагается, что после выхода проекта на полную мощность, объем поставки российского трубопроводного газа в Китай должен достичь 48 млрд куб. м в год.
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