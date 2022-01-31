Apple сокращает поставки iPad, чтобы обеспечить бесперебойное производство iPhone 13

Издание Nikkei Asia сообщает, что поставки планшетов iPad остаются ограниченными, поскольку Apple отдает приоритет производству iPhone.

Подробности. Этот вывод основан на более чем двухмесячном анализе данных о поставках. Nikkei Asia отслеживает сроки доставки продуктов Apple в 25 ключевых странах и регионах, включая США, Китай и Японию, с начала ноября. Как оказалось, срок ожидания новых iPad сейчас составляет до 9 недель. Например, клиенты, заказавшие новый iPad (модель 64 ГБ) на веб-сайте Apple 28 января, столкнулись со средним ожиданием около 50 дней, что немного лучше, чем 55-дневный срок доставки заказов iPad, размещенных в начале декабря.

Особенно это заметно на рынке Азии. Так, покупателям на Филиппинах пришлось бы ждать до 63 дня, если бы они заказали iPad цвета «серый космос» на 256 ГБ 28 января. А для потребителей в Малайзии время ожидания составляет около 54 дней.

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А вот время ожидания новых iPhone сократилось с месяца до примерно 10 дней. Согласно анализу Nikkei Asia, для iPhone 13 Pro на 256 ГБ время доставки в среднем по 25 ключевым странам сократилось примерно до 10 дней. Сроки доставки Apple Watch 7 также сократились примерно до 10 дней с более чем месяца за тот же период.

Напомним, из-за глобального кризиса Apple не смогла избежать проблем с поставками в прошлом году. Чтобы справиться с ситуацией, компания начала перераспределять некоторые общие компоненты из линейки iPad в новую серию iPhone 13, чтобы обеспечить бесперебойное производство своего флагманского продукта в преддверии праздничного сезона.