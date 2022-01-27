Рекорд за все время: Apple показала финрезультаты за квартал

Американский техгигант Apple (AAPL) получил рекордную за все время выручку в первом квартале 2022 финансового года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Apple.

Заметим, что финансовый год в США начинается 1 октября, поэтому первый квартал 2022 финансового года закончился 25 декабря 2021 года.

За этот период Apple (AAPL) получила рекордную выручку в размере 123,9 млрд долларов, что на 11% превышает результаты прошлого года. Квартальная доля прибыли на акцию составила 2,10 долл.

В финотчетности отмечается, что больше всего выручки компания получила от продаж iPhone (71,6 млрд долларов, +9% г/г) и сервисов (19,5 млрд долларов, +23% г/г). В частности, компания больше всего нарастила выручку именно от продажи сервисов.

Зато сократились продажи только одной категории – iPad. За квартал они были проданы на 7,2 млрд долларов, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

Чистая прибыль компании за квартал составляет 34,6 млрд долларов – на 20% больше по сравнению с 2021 годом. Такие результаты превысили прогнозы компании на 31,1 млрд долларов.

Капитализация компании сейчас достигает 2,6 трлн долларов, Apple (AAPL) является одной из крупнейших компаний мира по рыночной стоимости.