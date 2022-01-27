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Рекорд за все время: Apple показала финрезультаты за квартал

Рекорд за все время: Apple показала финрезультаты за квартал

Американский техгигант Apple (AAPL) получил рекордную за все время выручку в первом квартале 2022 финансового года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Apple.

Заметим, что финансовый год в США начинается 1 октября, поэтому первый квартал 2022 финансового года закончился 25 декабря 2021 года.

За этот период Apple (AAPL) получила рекордную выручку в размере 123,9 млрд долларов, что на 11% превышает результаты прошлого года. Квартальная доля прибыли на акцию составила 2,10 долл.

В финотчетности отмечается, что больше всего выручки компания получила от продаж iPhone (71,6 млрд долларов, +9% г/г) и сервисов (19,5 млрд долларов, +23% г/г). В частности, компания больше всего нарастила выручку именно от продажи сервисов.

Зато сократились продажи только одной категории – iPad. За квартал они были проданы на 7,2 млрд долларов, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

Чистая прибыль компании за квартал составляет 34,6 млрд долларов – на 20% больше по сравнению с 2021 годом. Такие результаты превысили прогнозы компании на 31,1 млрд долларов.

Капитализация компании сейчас достигает 2,6 трлн долларов, Apple (AAPL) является одной из крупнейших компаний мира по рыночной стоимости.

По материалам Економічна Правда
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