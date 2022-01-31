В Минздраве назвали условие прекращения самоизоляции при COVID

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что самоизоляцию при COVID можно прекратить раньше, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат. Однако его надо делать не ранее чем через 10 дней после первого тестирования.

«По действующим протоколам, если с 10 дня после появления симптомов в течение трех дней они отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать», — сказал Кузин.

Он отметил, что даже если пациент не имеет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то стоит самоизоляцию завершать с соблюдением той же нормы.

«Если от 10-го дня в течение трех дней отсутствуют симптомы. Но если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и он оказался отрицательным, то это также считается основанием для прекращения самоизоляции», — заметил Кузин.

При этом главный санврач добавил, что такое тестирование нельзя делать раньше чем через 10 дней после первого теста.