0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

В Минздраве назвали условие прекращения самоизоляции при COVID

В Минздраве назвали условие прекращения самоизоляции при COVID

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что самоизоляцию при COVID можно прекратить раньше, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат. Однако его надо делать не ранее чем через 10 дней после первого тестирования.

«По действующим протоколам, если с 10 дня после появления симптомов в течение трех дней они отсутствуют, то самоизоляцию можно завершать», — сказал Кузин.

Он отметил, что даже если пациент не имеет симптомов болезни, а результат тестирования оказался положительным, то стоит самоизоляцию завершать с соблюдением той же нормы.

«Если от 10-го дня в течение трех дней отсутствуют симптомы. Но если человек решил раньше сделать ПЦР-тест и он оказался отрицательным, то это также считается основанием для прекращения самоизоляции», — заметил Кузин.

При этом главный санврач добавил, что такое тестирование нельзя делать раньше чем через 10 дней после первого теста.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.