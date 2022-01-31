Дочерняя компания Alphabet создала нейросеть, которая пишет код на уровне среднего программиста

Компания DeepMind, дочка Alphabet, создала систему искусственного интеллекта AlphaCode, которая, по заявлению самой компании, может справляться с написанием кода на уровне среднего программиста. Об этом пишет The Verge.
Возможности AlphaCode проверялись на платформе Codeforces, на которой выкладываются задачи и тесты для настоящих программистов. Нейросеть выполнила 10 тестов и попала в 54% лучших участников. В DeepMind подчеркнули, что при этом система создавала новый код с нуля, а не использовала готовые шаблоны.
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В DeepMind отметили, что нейросеть смогла составить конкуренцию программистам среднего уровня впервые в истории. В то же время в компании сказали, что пока находятся на раннем этапе работы — сейчас AlphaCode может участвовать только в конкурсном программировании и неспособна автоматически решать практические задачи.
Над нейросетями, которые могли бы писать код с нуля, сейчас работают многие крупные компании. Основные проблемы таких систем на данный момент — ошибки в коде, которые бывает трудно найти, а также использование материалов, защищенных авторским правом.
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