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Дочерняя компания Alphabet создала нейросеть, которая пишет код на уровне среднего программиста

Дочерняя компания Alphabet создала нейросеть, которая пишет код на уровне среднего программиста

Компания DeepMind, дочка Alphabet, создала систему искусственного интеллекта AlphaCode, которая, по заявлению самой компании, может справляться с написанием кода на уровне среднего программиста. Об этом пишет The Verge.

Возможности AlphaCode проверялись на платформе Codeforces, на которой выкладываются задачи и тесты для настоящих программистов. Нейросеть выполнила 10 тестов и попала в 54% лучших участников. В DeepMind подчеркнули, что при этом система создавала новый код с нуля, а не использовала готовые шаблоны.

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В DeepMind отметили, что нейросеть смогла составить конкуренцию программистам среднего уровня впервые в истории. В то же время в компании сказали, что пока находятся на раннем этапе работы — сейчас AlphaCode может участвовать только в конкурсном программировании и неспособна автоматически решать практические задачи.

Над нейросетями, которые могли бы писать код с нуля, сейчас работают многие крупные компании. Основные проблемы таких систем на данный момент — ошибки в коде, которые бывает трудно найти, а также использование материалов, защищенных авторским правом.

По материалам Медуза
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